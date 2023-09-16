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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 16 сентября 2023
Вест Хэм
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
36'
Д. Уорд-Проус
46'
Ж. Доку
76'
Б. Силва
86'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
Желтая карточка
Л. Пакета
90'
+6
90'
+5
Замена
Н. Аке
️️️️
Й. Гвардиол
90'
+4
Замена
Р. Льюис
️️️️
Э. Холанд
90'
Замена
С. Гомес
️️️️
Ж. Доку
89'
Желтая карточка
Родри
Замена
Т. Керер
️️️️
В. Цоуфал
87'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Т. Соучек
87'
86'
ГОЛ! 1:3!
Э. Холанд
Пас отдал
Б. Силва
Желтая карточка
Т. Соучек
79'
76'
ГОЛ! 1:2!
Б. Силва
Пас отдал
Х. Альварес
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Э. Альварес
68'
67'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Ф. Фоден
Замена
М. Кудус
️️️️
М. Антонио
67'
46'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Доку
Пас отдал
Х. Альварес
45'
+2
Желтая карточка
Й. Гвардиол
Желтая карточка
Э. Альварес
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорд-Проус
Пас отдал
В. Цоуфал
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
20
Мохаммед Кудус
АП
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
4-2-1-2-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
21
Агер
4
Зума
34
Цоуфал
28
Соучек
4
Альварес
30
Уорд-Проус
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-2-3
31
Эдерсон
2
Уокер
28
Аканджи
24
Гвардиол
3
Диаш
16
Родри
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
11
Доку
19
Альварес
34
Цоуфал
6
Керер
6
Керер
34
Цоуфал
18
Антонио
20
Кудус
20
Кудус
18
Антонио
4
Альварес
10
Бенрахма
10
Бенрахма
4
Альварес
28
Соучек
28
Ингс
28
Ингс
28
Соучек
11
Доку
17
Гомес
17
Гомес
11
Доку
24
Гвардиол
15
Аке
15
Аке
24
Гвардиол
9
Холанд
82
Льюис
82
Льюис
9
Холанд
47
Фоден
27
Нуньес
27
Нуньес
47
Фоден
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
14
Оскар Бобб
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
Остались в запасе
14
Оскар Бобб
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
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