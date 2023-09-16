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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Брайтон
Манчестер Юнайтед - Брайтон: обзор матча 16 сентября 2023
Манчестер Юнайтед
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Брайтон
73'
А. Меджбри
20'
Д. Уэлбек
53'
П. Гросс
71'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Брайтон
Желтая карточка
А. Меджбри
90'
+2
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
С. Мактоминей
85'
Замена
А. Ван-Биссака
️️️️
Л. Мартинес
85'
Замена
А. Гарначо
️️️️
С. Регилон
85'
85'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
С. Адингра
77'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
М. Дауд
77'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Лэмпти
ГОЛ! 1:3!
А. Меджбри
Пас отдал
Л. Мартинес
73'
71'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Педро
Пас отдал
Т. Лэмпти
Замена
А. Меджбри
️️️️
Каземиро
64'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Р. Хойлунд
64'
64'
Замена
А. Фати
️️️️
А. Лаллана
64'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Уэлбек
53'
ГОЛ! 0:2!
П. Гросс
Пас отдал
Т. Лэмпти
Желтая карточка
Б. Фернандеш
45'
+3
24'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
С. Адингра
4'
Желтая карточка
Т. Лэмпти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
22
Каору Митома
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
28
Аннибал Меджбри
АП
16
Даниэл Гор
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
3
Регилон
29
Линделеф
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
24
Эриксен
8
Фернандеш
19
Хойлунд
4-2-3-1
23
Стил
48
Лэмпти
5
Данк
34
Велтман
6
ван Хеке
13
Гросс
81
Дауд
7
Адингра
10
Лаллана
22
Митома
18
Уэлбек
6
Мартинес
29
Ван-Биссака
29
Ван-Биссака
6
Мартинес
5
Каземиро
28
Меджбри
28
Меджбри
5
Каземиро
3
Регилон
17
Гарначо
17
Гарначо
3
Регилон
8
Мактоминей
28
Пельистри
28
Пельистри
8
Мактоминей
19
Хойлунд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
19
Хойлунд
81
Дауд
6
Гилмор
6
Гилмор
81
Дауд
48
Лэмпти
20
Милнер
20
Милнер
48
Лэмпти
10
Лаллана
31
Фати
31
Фати
10
Лаллана
18
Уэлбек
9
Педро
9
Педро
18
Уэлбек
7
Адингра
11
Фергюсон
11
Фергюсон
7
Адингра
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брайтон
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
16
Даниэл Гор
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
16
Даниэл Гор
АП
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брайтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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