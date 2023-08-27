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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 27 августа 2023
Шеффилд Юнайтед
27.08.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
85'
Д. Богль
63'
Э. Холанд
88'
Родри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
88'
ГОЛ! 1:2!
Родри
Пас отдал
Ф. Фоден
86'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ! 1:1!
Д. Богль
85'
Желтая карточка
Д. Иган
83'
Замена
К. Бешам
️️️️
О. Норвуд
80'
Желтая карточка
В. Соуза
78'
Замена
О. МакБарни
️️️️
В. Осула
71'
Замена
Д. Богль
️️️️
Д. Балдок
71'
63'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Грилиш
Желтая карточка
В. Осула
60'
Желтая карточка
Д. Балдок
45'
+4
37'
Пенальти не реализован!
Э. Холанд
Замена
Я. Ларуки
️️️️
Б. Осборн
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
18
Луи Марш
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
4-2-2-2
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Ахмедходжич
15
Иган
32
Балдок
5
Соуза
38
Хамер
23
Осборн
10
Норвуд
10
Осула
9
Траоре
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
24
Гвардиол
15
Аке
16
Родри
8
Ковачич
20
Силва
10
Грилиш
19
Альварес
9
Холанд
23
Осборн
76
Ларуки
76
Ларуки
23
Осборн
10
Норвуд
6
Бешам
6
Бешам
10
Норвуд
32
Балдок
2
Богль
2
Богль
32
Балдок
10
Осула
9
МакБарни
9
МакБарни
10
Осула
8
Ковачич
47
Фоден
47
Фоден
8
Ковачич
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
17
Адам Дэвис
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
18
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
14
Оскар Бобб
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
18
Луи Марш
ЦФ
Остались в запасе
14
Оскар Бобб
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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