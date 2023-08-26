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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Фулхэм
Арсенал - Фулхэм: обзор матча 26 августа 2023
Арсенал
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
70'
Б. Сака (П)
73'
Э. Нкетиа
1'
А. Перейра
87'
Ж. Палинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Фулхэм
Замена
Г. Жезус
️️️️
Д. Райс
90'
+1
90'
Замена
Т. Адарабиойо
️️️️
Х. Рид
87'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Палинья
Пас отдал
Х. Рид
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Эдегор
84'
83'
Вторая желтая
К. Бейсси
75'
Желтая карточка
М. Родак
ГОЛ! 2:1!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Ф. Виейра
73'
71'
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. Уилсон
71'
Замена
Х. Рид
️️️️
С. Лукич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Сака
70'
66'
Желтая карточка
С. Лукич
63'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
Замена
А. Зинченко
️️️️
К. Хаверц
56'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Т. Парти
56'
51'
Желтая карточка
К. Бейсси
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Л. Троссард
46'
19'
Желтая карточка
Р. Хименес
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
3-1-1-3-2
32
Рэмсдейл
4
Уайт
2
Салиба
4
Кивиор
41
Райс
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
19
Троссард
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
6
Диоп
33
Робинсон
36
Палинья
23
Лукич
10
Уилсон
8
Перейра
14
Рид
9
Хименес
29
Хаверц
47
Зинченко
47
Зинченко
29
Хаверц
8
Эдегор
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Эдегор
18
Парти
3
Виейра
3
Виейра
18
Парти
41
Райс
9
Жезус
9
Жезус
41
Райс
19
Троссард
9
Нкетиа
9
Нкетиа
19
Троссард
Рид
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
Рид
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
23
Лукич
6
Рид
6
Рид
23
Лукич
10
Уилсон
24
Траоре
24
Траоре
10
Уилсон
Остались в запасе
Арсенал
Фулхэм
1
Давид Райя
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Марек Родак
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Арсенал - Фулхэм
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
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