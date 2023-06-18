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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла - Гватемала
Венесуэла - Гватемала: обзор матча 18 июня 2023
Венесуэла
18.06.2023, воскресенье, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Гватемала
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Венесуэла - Гватемала
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия
3 : 1
05.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
7 : 0
27.03.2026
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