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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Словацко
Славия - Словацко: обзор матча 27 мая 2023
Славия
27.05.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, группа A, 5 тур
4 : 0
Завершен
Словацко
24'
В. Юрецка
41'
В. Юрецка (П)
61'
В. Юрецка
89'
В. Юрецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Словацко
ГОЛ! 4:0!
В. Юрецка
Пас отдал
Д. Юрасек
89'
87'
Замена
M. Kudela
️️️️
М. Травник
Замена
М. ван Бурен
️️️️
С. Тецл
84'
80'
Замена
П. Шимко
️️️️
Д. Хользер
Замена
D. Smiga
️️️️
П. Олаинка
78'
Замена
О. Лингр
️️️️
Л. Провод
72'
Замена
Я. Боржил
️️️️
Д. Дудера
72'
67'
Желтая карточка
Ф. Вехета
ГОЛ! 3:0!
В. Юрецка
Пас отдал
С. Тецл
61'
46'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
П. Бранднер
46'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
М. Доски
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Юрецка
41'
ГОЛ! 1:0!
В. Юрецка
24'
23'
Желтая карточка
М. Кадлец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
14
Мерчас Доски
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
9
Daniel Smiga
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
4-2-2-2
30
Мандоус
39
Юрасек
23
Дудера
5
Огбу
3
Голеш
19
Дорли
20
Зафейрис
17
Провод
99
Олаинка
11
Тецл
15
Юрецка
4-3-1-2
1
Нгуйен
3
Кадлец
6
Хофманн
95
Хользер
14
Доски
10
Травник
20
Хавлик
28
Даничек
77
Юрошка
11
Бранднер
17
Михалик
23
Дудера
26
Боржил
26
Боржил
23
Дудера
17
Провод
32
Лингр
32
Лингр
17
Провод
11
Тецл
10
ван Бурен
10
ван Бурен
11
Тецл
99
Олаинка
9
9
99
Олаинка
95
Хользер
4
Шимко
4
Шимко
95
Хользер
14
Доски
91
Калабишка
91
Калабишка
14
Доски
10
Травник
8
8
10
Травник
11
Бранднер
27
Вехета
27
Вехета
11
Бранднер
Остались в запасе
Славия
Словацко
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
30
Томаш Фристак
ВР
99
Власий Синявский
ЦП
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
99
Власий Синявский
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Славия - Словацко
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
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