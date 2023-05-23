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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Славия
Сигма - Славия: обзор матча 23 мая 2023
Сигма
23.05.2023, вторник, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, группа A, 4 тур
2 : 3
Завершен
Славия
2'
Ю. Хватал
6'
P. Zifcak
21'
В. Юрецка
35'
В. Юрецка
67'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Славия
90'
+2
Замена
И. Шранц
️️️️
О. Дорли
90'
Замена
П. Олаинка
️️️️
Д. Дудера
Замена
Ф. Зорван
️️️️
Я. Покорны
85'
Вторая желтая
D. Ventura
78'
Желтая карточка
D. Ventura
74'
Замена
Я. Водганел
️️️️
О. Змозла
72'
67'
ГОЛ! 2:3!
О. Лингр
Пас отдал
О. Дорли
Замена
Я. Фортельный
️️️️
M. Pospisil
56'
Замена
J. Navratil
️️️️
P. Zifcak
46'
46'
Замена
О. Лингр
️️️️
М. ван Бурен
46'
Замена
Х. Зафейрис
️️️️
Я. Громада
46'
Замена
Л. Провод
️️️️
Т. Голеш
Желтая карточка
P. Zifcak
42'
35'
ГОЛ! 2:2!
В. Юрецка
Пас отдал
О. Дорли
21'
ГОЛ! 2:1!
В. Юрецка
Пас отдал
Д. Юрасек
ГОЛ! 2:0!
P. Zifcak
6'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Хватал
Пас отдал
V. Benes
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
25
Denis Ventura
ЦП
26
Martin Pospisil
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
14
Якуб Громада
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Сигма
0
L. Gressak
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
8
Филип Зорван
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
99
Dele Israel
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
3-2-2-3
7
Брейте
32
38
Покорны
19
Враштил
21
Змозла
30
Хватал
25
26
13
Хытил
44
Мачик
11
3-3-2-1-1
1
Колар
3
Голеш
5
Огбу
4
Усу
23
Дудера
14
Громада
39
Юрасек
23
Шевчик
19
Дорли
10
ван Бурен
15
Юрецка
21
Змозла
77
Водганел
77
Водганел
21
Змозла
38
Покорны
8
Зорван
8
Зорван
38
Покорны
11
30
30
11
26
8
Фортельный
8
Фортельный
26
23
Дудера
99
Олаинка
99
Олаинка
23
Дудера
14
Громада
20
Зафейрис
20
Зафейрис
14
Громада
10
ван Бурен
32
Лингр
32
Лингр
10
ван Бурен
3
Голеш
17
Провод
17
Провод
3
Голеш
19
Дорли
26
Шранц
26
Шранц
19
Дорли
Остались в запасе
Сигма
Славия
0
L. Gressak
ЦЗ
99
Dele Israel
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
0
L. Gressak
ЦЗ
99
Dele Israel
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Сигма - Славия
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
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