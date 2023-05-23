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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Спарта
Словацко - Спарта: обзор матча 23 мая 2023
Словацко
23.05.2023, вторник, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, группа A, 4 тур
0 : 0
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Спарта
90'
Желтая карточка
Т. Виснер
Замена
М. Доски
️️️️
П. Бранднер
85'
Желтая карточка
С. Хофманн
83'
Желтая карточка
П. Бранднер
78'
77'
Замена
Д. Каменович
️️️️
Я. Зелены
76'
Желтая карточка
К. Лячи
Замена
О. Михалик
️️️️
П. Юрошка
71'
60'
Замена
К. Данек
️️️️
А. Карабец
46'
Замена
Т. Виснер
️️️️
Я. Мейдр
42'
Желтая карточка
Л. Садилек
29'
Желтая карточка
Я. Мейдр
3'
Желтая карточка
А. Карабец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
20
Казим Лячи
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
Главный тренер
Вацлав Котал
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
8
David Kratochvila
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
39
Tomáš Schánělec
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
4-2-1-3
1
Нгуйен
3
Кадлец
4
Шимко
6
Хофманн
91
Калабишка
99
Синявский
20
Хавлик
77
Юрошка
71
11
Бранднер
27
Вехета
3-3-3-1
32
Коварж
27
Панак
3
Витик
30
Зелены
19
Мейдр
37
Крейчи
4
Серенсен
20
Лячи
9
Карабец
17
Минчев
18
Садилек
11
Бранднер
14
Доски
14
Доски
11
Бранднер
77
Юрошка
17
Михалик
17
Михалик
77
Юрошка
30
Зелены
33
Каменович
33
Каменович
30
Зелены
19
Мейдр
28
Виснер
28
Виснер
19
Мейдр
9
Карабец
9
Данек
9
Данек
9
Карабец
Остались в запасе
Словацко
Спарта
30
Томаш Фристак
ВР
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
8
David Kratochvila
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
29
Милан Хеча
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
39
Tomáš Schánělec
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
8
David Kratochvila
ЦФ
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
39
Tomáš Schánělec
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Словацко - Спарта
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
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