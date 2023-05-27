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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Абердин
Селтик - Абердин: обзор матча 27 мая 2023
Селтик
27.05.2023, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 5 тур
5 : 0
Завершен
Абердин
27'
К. Фурухаси
32'
К. Фурухаси
78'
К. Старфельт
82'
Х. О
90'
Х. О
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Абердин
ГОЛ! 5:0!
Х. О
90'
ГОЛ! 4:0!
Х. О
Пас отдал
Жота
82'
80'
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
Р. МакКрори
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Хатате
79'
ГОЛ! 3:0!
К. Старфельт
Пас отдал
М. О'Райли
78'
71'
Замена
S. Morris
️️️️
Дюк
Замена
Э. Ролстон
️️️️
А. Джонстон
64'
61'
Желтая карточка
Г. Шинни
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
50'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Абада
46'
Желтая карточка
К. Старфельт
42'
37'
Желтая карточка
М. Уоткинс
ГОЛ! 2:0!
К. Фурухаси
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Г. Тэйлор
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
11
Дюк
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
53
Бен Саммерс
АП
11
Рокко Вата
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Абердин
1
Joe Lewis
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
14
Shayden Morris
ЦФ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
3-1-3-3
1
Харт
32
Тэйлор
15
Старфельт
2
Джонстон
24
Ивата
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Жота
7
Фурухаси
11
Абада
4-3-3
13
Рос
2
2
МакКрори
4
Шинни
3
МакКензи
20
Рамадани
7
Кларксон
17
Хайес
23
Уоткинс
6
Поллок
11
Дюк
11
Абада
49
Форрест
49
Форрест
11
Абада
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
5
Хатате
14
Тернбулл
14
Тернбулл
5
Хатате
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
2
МакКрори
2
Ричардсон
2
Ричардсон
2
МакКрори
11
Дюк
14
14
11
Дюк
Остались в запасе
Селтик
Абердин
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
53
Бен Саммерс
АП
11
Рокко Вата
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Joe Lewis
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
53
Бен Саммерс
АП
11
Рокко Вата
АП
Остались в запасе
1
Joe Lewis
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Селтик - Абердин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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