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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Стандард
Гент - Стандард: обзор матча 03 июня 2023
Гент
03.06.2023, суббота, 21:30
Бельгия. Про-Лига, группа B, 6 тур
3 : 1
Завершен
Стандард
23'
У. Кюйперс
43'
У. Кюйперс
79'
У. Кюйперс (П)
11'
В. Баликвиша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Стандард
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Д. Орбан
89'
81'
Замена
Р. Эмон
️️️️
Н. Огайо
Замена
М. Фофана
️️️️
У. Кюйперс
80'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
У. Кюйперс
79'
77'
Желтая карточка
А. Доннум
76'
Желтая карточка
И. Хаутекит
66'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
В. Баликвиша
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
В. Оджиджа-Офое
60'
Замена
Б. Лагэ
️️️️
К. Пиатковски
60'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
Х. Хонг
60'
59'
Желтая карточка
Н. Огайо
ГОЛ! 2:1!
У. Кюйперс
Пас отдал
Д. Торунарига
43'
ГОЛ! 1:1!
У. Кюйперс
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
23'
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Баликвиша
Пас отдал
А. Доннум
Желтая карточка
М. Самуас
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
15
Арон Доннум
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
Стандард
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Ошер Давида
ПВ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
3-5-2
1
Нарди
17
Кастро-Монтес
33
Торунарига
91
Пиатковски
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
4
де Сар
20
Хонг
18
Самуас
99
Орбан
99
Кюйперс
3-3-2-2
16
Бодар
25
Хаутекит
20
Бокади
4
59
Цимирот
72
Мелегони
21
Баликвиша
15
Доннум
61
Чанак
13
Фосси
39
Огайо
91
Пиатковски
4
Лагэ
4
Лагэ
91
Пиатковски
20
Хонг
17
Юлсагер
17
Юлсагер
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
9
Тиссудали
9
Тиссудали
8
Оджиджа-Офое
99
Орбан
10
Хеуге
10
Хеуге
99
Орбан
99
Кюйперс
39
Фофана
39
Фофана
99
Кюйперс
21
Баликвиша
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
21
Баликвиша
39
Огайо
9
Эмон
9
Эмон
39
Огайо
Остались в запасе
Гент
Стандард
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
77
Ошер Давида
ПВ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Остались в запасе
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
77
Ошер Давида
ПВ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Гент - Стандард
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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