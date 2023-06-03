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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Вестерло
Серкль Брюгге - Вестерло: обзор матча 03 июня 2023
Серкль Брюгге
03.06.2023, суббота, 21:30
Бельгия. Про-Лига, группа B, 6 тур
2 : 0
Завершен
Вестерло
76'
L. Van Eenoo (АГ)
89'
Я. Гбоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Вестерло
ГОЛ! 2:0!
Я. Гбоу
Пас отдал
Х. ван дер Брюгген
89'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
L. Van Eenoo
76'
76'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Ю. Мацуо
76'
Замена
Г. Йоу
️️️️
Д. Нене
68'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Э. Йорданов
68'
Замена
L. Van Eenoo
️️️️
М. Фикселлес
Замена
У. Сике
️️️️
Р. Декостер
67'
Замена
О. Деман
️️️️
А. Уэда
67'
Замена
Д. Хотич
️️️️
К. Данке
66'
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
61'
34'
Желтая карточка
Э. Йорданов
Замена
J. Marcelin
️️️️
Б. Попович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Серкль Брюгге
89
Sébastien Bruzzese
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
10
Дино Хотич
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
Вестерло
30
Koen Van Langendonck
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Майецки
5
Попович
5
Равик
2
Даланд
8
Декостер
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
34
Гбоу
24
Сомерс
18
Уэда
9
Данке
3-2-4-1
20
Гиллекенс
14
Рейнолдс
2
32
Йорданов
19
Фикселлес
33
Нойштедтер
24
Мадсен
29
Де Куйпер
14
Мацуо
39
ван ден Кейбус
45
Нене
5
Попович
24
24
5
Попович
8
Декостер
41
Сике
41
Сике
8
Декостер
9
Данке
10
Хотич
10
Хотич
9
Данке
18
Уэда
2
Деман
2
Деман
18
Уэда
19
Фикселлес
8
8
19
Фикселлес
14
Мацуо
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
14
Мацуо
32
Йорданов
55
Диркс
55
Диркс
32
Йорданов
45
Нене
7
Йоу
7
Йоу
45
Нене
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Вестерло
89
Sébastien Bruzzese
ВР
3
Эдгарас Уткус
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
30
Koen Van Langendonck
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
89
Sébastien Bruzzese
ВР
3
Эдгарас Уткус
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
Остались в запасе
30
Koen Van Langendonck
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Серкль Брюгге - Вестерло
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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