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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Серкль Брюгге
Вестерло - Серкль Брюгге: обзор матча 07 мая 2023
Вестерло
07.05.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, группа B, 2 тур
3 : 5
Завершен
Серкль Брюгге
39'
Д. Нене
57'
Д. Нене
75'
Д. Нене
5'
Т. Сомерс
18'
А. Уэда (П)
44'
Л. Лопеш
45+5'
А. Уэда (П)
64'
Т. Сомерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Серкль Брюгге
90'
+1
Желтая карточка
Л. Лопеш
85'
Замена
Р. Декостер
️️️️
У. Сике
Замена
Г. Йоу
️️️️
Д. Нене
83'
77'
Желтая карточка
А. Франсис
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Н. Шадли
76'
Замена
Э. Йорданов
️️️️
Б. Рейнолдс
76'
75'
Желтая карточка
Р. Майецки
ГОЛ! 3:5!
Д. Нене
Пас отдал
Ю. Мацуо
75'
72'
Замена
Э. Керер
️️️️
Д. Хотич
72'
Замена
К. Данке
️️️️
А. Уэда
Желтая карточка
Т. ван ден Кейбус
68'
64'
ГОЛ! 2:5!
Т. Сомерс
Желтая карточка
P. Perdichizzi
59'
ГОЛ! 2:4!
Д. Нене
57'
57'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
О. Деман
Замена
Т. Диркс
️️️️
Н. Мадсен
46'
46'
Замена
А. Франсис
️️️️
Б. Попович
Замена
P. Perdichizzi
️️️️
Р. Тагир
46'
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:4!
А. Уэда
Желтая карточка
М. Де Куйпер
45'
44'
ГОЛ! 1:3!
Л. Лопеш
Пас отдал
А. Уэда
ГОЛ! 1:2!
Д. Нене
39'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Уэда
Желтая карточка
Б. Рейнолдс
17'
5'
ГОЛ! 0:1!
Т. Сомерс
Пас отдал
О. Деман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Серкль Брюгге
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
17
Абу Франсис
АП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
2-2-5-1
26
Болат
28
Тагир
14
Рейнолдс
19
Фикселлес
33
Нойштедтер
39
ван ден Кейбус
89
Шадли
24
Мадсен
29
Де Куйпер
14
Мацуо
45
Нене
4-3-2-1
99
Майецки
41
Сике
24
5
Равик
5
Попович
10
Хотич
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
24
Сомерс
2
Деман
18
Уэда
14
Рейнолдс
32
Йорданов
32
Йорданов
14
Рейнолдс
28
Тагир
2
2
28
Тагир
89
Шадли
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
89
Шадли
45
Нене
7
Йоу
7
Йоу
45
Нене
24
Мадсен
55
Диркс
55
Диркс
24
Мадсен
41
Сике
8
Декостер
8
Декостер
41
Сике
5
Попович
17
Франсис
17
Франсис
5
Попович
2
Деман
34
Гбоу
34
Гбоу
2
Деман
18
Уэда
9
Данке
9
Данке
18
Уэда
10
Хотич
44
Керер
44
Керер
10
Хотич
Остались в запасе
Вестерло
Серкль Брюгге
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
34
Шарль Ванхутте
ОП
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
Остались в запасе
34
Шарль Ванхутте
ОП
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Вестерло - Серкль Брюгге
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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