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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Гент
Стандард - Гент: обзор матча 06 мая 2023
Стандард
06.05.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Гент
56'
С. Альсате
31'
Д. Орбан
61'
У. Кюйперс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Гент
90'
+5
Желтая карточка
Нуриу
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Окуму
85'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Д. Орбан
85'
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
Х. Хонг
Вторая желтая
С. Альсате
84'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
Н. Дюсенн
83'
Замена
С. Перица
️️️️
А. Доннум
83'
Желтая карточка
К. Лайфис
69'
64'
Замена
Нуриу
️️️️
В. Оджиджа-Офое
Замена
Н. Огайо
️️️️
Р. Эмон
63'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
Г. Цимирот
63'
61'
ГОЛ! 1:2!
У. Кюйперс
ГОЛ! 1:1!
С. Альсате
Пас отдал
А. Доннум
56'
Желтая карточка
С. Альсате
51'
42'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Орбан
Пас отдал
У. Кюйперс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
39
Малик Фофана
ПВ
2-3-3-2
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
34
Лайфис
59
Цимирот
7
Альсате
15
Доннум
61
Чанак
11
Зинкернагель
13
Фосси
9
Эмон
3-5-2
1
Нарди
2
Окуму
33
Торунарига
91
Пиатковски
18
Самуас
24
Кумс
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
99
Кюйперс
99
Орбан
3
Дюсенн
7
Лаурсен
7
Лаурсен
3
Дюсенн
59
Цимирот
72
Мелегони
72
Мелегони
59
Цимирот
15
Доннум
18
Перица
18
Перица
15
Доннум
9
Эмон
39
Огайо
39
Огайо
9
Эмон
8
Оджиджа-Офое
25
Нуриу
25
Нуриу
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
20
Хонг
99
Орбан
9
Тиссудали
9
Тиссудали
99
Орбан
Остались в запасе
Стандард
Гент
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
77
Ошер Давида
ПВ
Главный тренер
Мбайе Лейе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
77
Ошер Давида
ПВ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Стандард - Гент
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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