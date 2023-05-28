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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Генк
Брюгге - Генк: обзор матча 28 мая 2023
Брюгге
28.05.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 5 тур
1 : 3
Завершен
Генк
64'
Х. Ванакен
12'
Д. Пайнтсил
82'
П. Грошовски
86'
Д. Пайнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Генк
90'
+5
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
Замена
С. Хомма
️️️️
Р. Онидика
89'
86'
ГОЛ! 1:3!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
Б. Эль-Ханнус
Замена
Ш. Тальби
️️️️
А. Нуса
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
П. Грошовски
72'
Замена
А. Уаттара
️️️️
Б. Хейнен
ГОЛ! 1:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
М. Ритс
64'
61'
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
Й. Сор
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
Б. Мейер
46'
46'
Замена
М. Саматта
️️️️
Т. Арокодаре
Желтая карточка
Д. Одои
20'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
Т. Арокодаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Брюгге
39
Джозеф Барсик
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
64
Кириани Саббе
ПЗ
19
Сион Хомма
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
14
Камаль Соуа
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Генк
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Миньоле
5
Мейер
44
Мехеле
13
Хендри
3
Одои
25
Онидика
23
Ритс
20
Ванакен
7
Нуса
17
Вермант
94
Нильсен
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Сор
31
Трезор
99
Арокодаре
25
Онидика
19
Хомма
19
Хомма
25
Онидика
7
Нуса
7
Тальби
7
Тальби
7
Нуса
5
Мейер
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
5
Мейер
8
Хейнен
32
Уаттара
32
Уаттара
8
Хейнен
11
Сор
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
11
Сор
99
Арокодаре
38
Саматта
38
Саматта
99
Арокодаре
Остались в запасе
Брюгге
Генк
39
Джозеф Барсик
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
64
Кириани Саббе
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
14
Камаль Соуа
АП
Главный тренер
Рик Де Мил
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
64
Кириани Саббе
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
14
Камаль Соуа
АП
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Брюгге - Генк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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