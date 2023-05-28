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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Юнион СЖ
Антверпен - Юнион СЖ: обзор матча 28 мая 2023
Антверпен
28.05.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 5 тур
1 : 1
Завершен
Юнион СЖ
14'
В. Янссен
80'
А. Вермерен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Юнион СЖ
90'
+3
Желтая карточка
Р. Сайкс
80'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Вермерен
Замена
К. Скотт
️️️️
Ю. Эккеленкамп
80'
Замена
Д. Керк
️️️️
А. Муджа
79'
77'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
74'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Й. Вертессен
65'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
С. Адингра
Замена
М. Кейта
️️️️
В. Янссен
63'
Желтая карточка
В. Янссен
62'
57'
Красная карточка
С. Линен
54'
Замена
Р. Сайкс
️️️️
С. ван дер Хейден
46'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
И. Кандусс
44'
Желтая карточка
У. Эль-Аззузи
Желтая карточка
К. Стенгс
40'
ГОЛ! 1:0!
В. Янссен
Пас отдал
К. Стенгс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
38
Фарис Арун
ЛП
16
Мандела Кейта
ОП
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
9
Джирано Керк
ПВ
Юнион СЖ
31
Arthur De Bolle
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бутез
23
Алдервейрелд
51
Пачо
13
Авила
25
Батай
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
7
Муджа
14
Стенгс
14
Янссен
3-1-3-2-1
1
Морис
16
Берджесс
27
Кандусс
44
ван дер Хейден
17
Эль-Аззузи
2
Ньивкоп
10
Амани
44
Линен
7
Адингра
94
Лапуссен
9
Нильссон
14
Янссен
16
Кейта
16
Кейта
14
Янссен
32
Эккеленкамп
10
Скотт
10
Скотт
32
Эккеленкамп
7
Муджа
9
Керк
9
Керк
7
Муджа
44
ван дер Хейден
26
Сайкс
26
Сайкс
44
ван дер Хейден
7
Адингра
21
Пуэртас
21
Пуэртас
7
Адингра
27
Кандусс
11
Вертессен
11
Вертессен
27
Кандусс
Вертессен
22
Бонифаци
22
Бонифаци
Вертессен
Остались в запасе
Антверпен
Юнион СЖ
1
Ортвен Де Вольф
ВР
38
Фарис Арун
ЛП
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
31
Arthur De Bolle
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
38
Фарис Арун
ЛП
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
31
Arthur De Bolle
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Антверпен - Юнион СЖ
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
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