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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Антверпен
Юнион СЖ - Антверпен: обзор матча 03 мая 2023
Юнион СЖ
03.05.2023, среда, 21:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Антверпен
20'
Ю. Эккеленкамп
30'
М. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Антверпен
90'
+5
Желтая карточка
Г. Авила
90'
+2
Замена
К. Корбани
️️️️
Р. Де Лат
90'
+2
Замена
А. Юсуф
️️️️
Ю. Эккеленкамп
Замена
Й. Вертессен
️️️️
С. ван дер Хейден
79'
74'
Замена
Д. Керк
️️️️
В. Янссен
74'
Замена
К. Скотт
️️️️
А. Муджа
63'
Замена
Г. Авила
️️️️
Й. Батай
60'
Желтая карточка
В. Янссен
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
60'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
46'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
С. Линен
46'
Замена
К. Терхо
️️️️
И. Кандусс
46'
45'
Желтая карточка
А. Муджа
Желтая карточка
Т. Теума
36'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
36'
30'
ГОЛ! 0:2!
М. Кейта
Пас отдал
А. Вермерен
20'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эккеленкамп
Пас отдал
Й. Батай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
31
Arthur De Bolle
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
13
Гастон Авила
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
9
Джирано Керк
ПВ
3-4-2-1
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
2
Ньивкоп
44
Линен
10
Теума
10
Амани
7
Адингра
94
Лапуссен
22
Бонифаци
4-2-1-2-1
1
Бутез
25
Батай
2
Де Лат
23
Алдервейрелд
51
Пачо
16
Кейта
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Муджа
7
Баликвиша
14
Янссен
44
Линен
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
44
Линен
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
27
Кандусс
17
Терхо
17
Терхо
27
Кандусс
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
44
ван дер Хейден
11
Вертессен
11
Вертессен
44
ван дер Хейден
25
Батай
13
Авила
13
Авила
25
Батай
2
Де Лат
20
Корбани
20
Корбани
2
Де Лат
32
Эккеленкамп
80
Юсуф
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
7
Муджа
10
Скотт
10
Скотт
7
Муджа
14
Янссен
9
Керк
9
Керк
14
Янссен
Остались в запасе
Юнион СЖ
Антверпен
73
Йоахим Имбрехт
ВР
31
Arthur De Bolle
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
31
Arthur De Bolle
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Юнион СЖ - Антверпен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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