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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Брюгге
Генк - Брюгге: обзор матча 30 апреля 2023
Генк
30.04.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 1 тур
3 : 1
Завершен
Брюгге
18'
Д. Муньос
56'
М. МакКензи
83'
Д. Пайнтсил
9'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Брюгге
Замена
Л. Ойен
️️️️
Й. Сор
90'
+1
Замена
А. Уаттара
️️️️
М. Трезор
90'
+1
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
М. Саматта
90'
+1
85'
Замена
А. Нуса
️️️️
А. Сков Ольсен
85'
Замена
С. Сандра
️️️️
М. Ритс
ГОЛ! 3:1!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
Б. Хейнен
83'
Замена
Й. Сор
️️️️
Б. Эль-Ханнус
72'
Желтая карточка
Б. Хейнен
64'
59'
Желтая карточка
Н. Ланг
ГОЛ! 2:1!
М. МакКензи
Пас отдал
М. Трезор
56'
37'
Желтая карточка
Р. Онидика
Желтая карточка
Д. Муньос
32'
26'
Желтая карточка
А. Сков Ольсен
ГОЛ! 1:1!
Д. Муньос
Пас отдал
Х. Артеага
18'
9'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
А. Сков Ольсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Рик Де Мил
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
5
Матиас Галарса
ЦП
11
Люка Ойен
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
8
Николас Кастро
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
7
Шемсдин Тальби
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
17
Ромео Вермант
ЦФ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
3
МакКензи
15
Садик
27
Муньос
28
Пайнтсил
17
Грошовски
8
Хейнен
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
38
Саматта
3-1-4-2
22
Миньоле
44
Мехеле
58
Спайлерс
5
Мейер
25
Онидика
23
Ритс
20
Ванакен
70
Ланг
22
Мата
9
Хутгла
70
Сков Ольсен
31
Трезор
32
Уаттара
32
Уаттара
31
Трезор
Сор
11
Ойен
11
Ойен
Сор
11
Эль-Ханнус
11
Сор
11
Сор
11
Эль-Ханнус
38
Саматта
99
Арокодаре
99
Арокодаре
38
Саматта
23
Ритс
14
Сандра
14
Сандра
23
Ритс
70
Сков Ольсен
7
Нуса
7
Нуса
70
Сков Ольсен
Остались в запасе
Генк
Брюгге
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
8
Николас Кастро
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
24
Ник Шинтон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Шемсдин Тальби
ЦП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
8
Николас Кастро
АП
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Шемсдин Тальби
ЦП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Генк - Брюгге
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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