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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй - Таиланд
Китайский Тайбэй - Таиланд: обзор матча 16 июня 2023
Китайский Тайбэй
16.06.2023, пятница, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Таиланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Китайский Тайбэй - Таиланд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Китайский Тайбэй
1 : 3
31.03.2026
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Китайский Тайбэй
1 : 6
14.10.2025
Таиланд
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
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