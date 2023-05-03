Урал - ЦСКА

опять орлов2 комментирует это же не фнл или первая лига почему комментатор уральский придется идти на белоруссию смотреть
|Финал
первый матч
|19 апреля, среда
|19:00
|ЦСКА
|1:1
|Урал
я считаю это не правильно во время передачи оба армейца были не вне игры причем тут касание ведь отскок был от своего что за правила
одень очки.... это пас вперед в офсайд
простейший момент рассматривают 5 минут на варе уже комментаторы после повтора все поняли, а эти сидят тянут..... штрафовать надо судей на варе за затяжки