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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Рандерс
Копенгаген - Рандерс: обзор матча 04 июня 2023
Копенгаген
04.06.2023, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, группа A, 10 тур
1 : 1
Завершен
Рандерс
83'
В. Классон
45+5'
С. Одей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Рандерс
87'
Желтая карточка
Х. Андерссон
ГОЛ! 1:1!
В. Классон
Пас отдал
Х. Арнар Харальдссон
83'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Д. Ларссон
70'
65'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Э. Бабаян
63'
Замена
М. Эго
️️️️
Ф. Бундгор
Желтая карточка
Р. Барджи
62'
Замена
Р. Барджи
️️️️
М. Дарами
55'
Замена
К. Серенсен
️️️️
В. Лунд Йенсен
55'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
55'
45'
+5
ГОЛ! 0:1!
С. Одей
Пас отдал
Б. Копплин
37'
Замена
С. Нордли
️️️️
М. Энггор
Желтая карточка
В. Клем
34'
Замена
В. Клем
️️️️
Зека
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
6
Зека
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
7
Мустафа Иса
ЛВ
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
4-1-3-2
25
Грабара
12
Йелерт
3
Вавро
5
Лунд Йенсен
4
Дикс
6
Зека
7
Классон
9
Дарами
7
Гонсалвеш
17
Ларссон
8
Фалк-Йенсен
4-3-1-2
30
Карльгрен
15
Копплин
6
Андерссон
5
Йоханссон
28
Каструп
12
Педерсен
6
Энггор
4
Йонсен
11
Бундгор
11
Бабаян
98
Одей
5
Лунд Йенсен
3
Серенсен
3
Серенсен
5
Лунд Йенсен
6
Зека
36
Клем
36
Клем
6
Зека
8
Фалк-Йенсен
10
Харальдссон
10
Харальдссон
8
Фалк-Йенсен
9
Дарами
19
Барджи
19
Барджи
9
Дарами
17
Ларссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
17
Ларссон
6
Энггор
7
Нордли
7
Нордли
6
Энггор
11
Бабаян
20
Клюснер
20
Клюснер
11
Бабаян
11
Бундгор
45
Эго
45
Эго
11
Бундгор
Остались в запасе
Копенгаген
Рандерс
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
22
Александер Нюбо
ВР
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Копенгаген - Рандерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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