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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Нордшелланд
Брондбю - Нордшелланд: обзор матча 29 мая 2023
Брондбю
29.05.2023, понедельник, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 9 тур
5 : 1
Завершен
Нордшелланд
2'
О. Омойджуанфо
24'
М. Квистгарден
50'
М. Квистгарден
76'
М. Квистгарден
90+3'
О. Швартау
72'
Э. Нуама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Нордшелланд
ГОЛ! 5:1!
О. Швартау
90'
+3
84'
Замена
М. Хансен
️️️️
Б. Нигрен
Замена
О. Швартау
️️️️
О. Омойджуанфо
81'
Замена
А. Слимане
️️️️
Й. Радошевич
81'
ГОЛ! 4:1!
М. Квистгарден
76'
Замена
С. Серас Себулонсен
️️️️
К. Менса
73'
Замена
М. Греве
️️️️
Х. Эвьен
73'
72'
ГОЛ! 3:1!
Э. Нуама
71'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
О. Вилладсен
69'
Замена
М. Фрезе
️️️️
Д. Свенссон
62'
Замена
И. Осман
️️️️
М. Диоманде
Замена
Ф. Винтер
️️️️
К. Тшиемб
55'
ГОЛ! 3:0!
М. Квистгарден
Пас отдал
Х. Эвьен
50'
Желтая карточка
К. Тшиемб
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
М. Квистгарден
Пас отдал
Н. Валлис
24'
ГОЛ! 1:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Н. Валлис
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
7
Николай Валлис
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
17
Матиас Греве
АП
8
Джо Белл
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
47
Магнус Мунк
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хермансен
15
Риверос
5
Лауритсен
5
Тшиемб
32
Алвес
14
Менса
5
Радошевич
26
Эвьен
7
Валлис
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
4-4-2
13
Хансен
2
Вилладсен
4
Хансен
39
Нагало
24
Свенссон
33
Кристенсен
20
Доржель
2
Бидструп
10
Диоманде
8
Нигрен
7
Нуама
5
Тшиемб
3
Винтер
3
Винтер
5
Тшиемб
14
Менса
28
Себулонсен
28
Себулонсен
14
Менса
5
Радошевич
20
Слимане
20
Слимане
5
Радошевич
26
Эвьен
17
Греве
17
Греве
26
Эвьен
10
Омойджуанфо
29
Швартау
29
Швартау
10
Омойджуанфо
24
Свенссон
3
Фрезе
3
Фрезе
24
Свенссон
2
Вилладсен
28
Кулибали
28
Кулибали
2
Вилладсен
8
Нигрен
9
Хансен
9
Хансен
8
Нигрен
10
Диоманде
15
Осман
15
Осман
10
Диоманде
Остались в запасе
Брондбю
Нордшелланд
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
47
Магнус Мунк
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
47
Магнус Мунк
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Брондбю - Нордшелланд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
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