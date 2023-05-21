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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Брондбю
Виборг - Брондбю: обзор матча 21 мая 2023
Виборг
21.05.2023, воскресенье, 17:05
Дания. Суперлига, группа A, 8 тур
1 : 1
Завершен
Брондбю
81'
К. Леманс
40'
Х. Эвьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Брондбю
83'
Замена
С. Серас Себулонсен
️️️️
Б. Риверос
83'
Замена
Ф. Винтер
️️️️
Ф. Алвес
Замена
М. Ндион
️️️️
И. Саид
83'
ГОЛ! 1:1!
К. Леманс
81'
75'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
М. Квистгарден
75'
Замена
А. Слимане
️️️️
Х. Эвьен
67'
Замена
О. Швартау
️️️️
Н. Валлис
Замена
Р. Жуниор
️️️️
А. Джатта
62'
Замена
М. Вестергор
️️️️
Я. Бонде
62'
40'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эвьен
Пас отдал
М. Хермансен
Желтая карточка
Э. Ахури
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
19
Ибраим Саид
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
7
Николай Валлис
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
37
Якоб Вестер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
7
Марохи Ндион
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
Брондбю
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лунд
3
Гаеи
23
Бундгор
5
Бюрги
24
Аньембе
13
Греннинг
8
Леманс
6
Бонде
99
Ахури
19
Саид
20
Джатта
3-2-2-1-2
1
Хермансен
5
Тшиемб
32
Алвес
15
Риверос
14
Менса
5
Лауритсен
26
Эвьен
5
Радошевич
7
Валлис
10
Омойджуанфо
30
Квистгарден
6
Бонде
28
Вестергор
28
Вестергор
6
Бонде
20
Джатта
96
Жуниор
96
Жуниор
20
Джатта
19
Саид
7
Ндион
7
Ндион
19
Саид
32
Алвес
3
Винтер
3
Винтер
32
Алвес
15
Риверос
28
Себулонсен
28
Себулонсен
15
Риверос
26
Эвьен
20
Слимане
20
Слимане
26
Эвьен
7
Валлис
29
Швартау
29
Швартау
7
Валлис
30
Квистгарден
15
Хедлунд
15
Хедлунд
30
Квистгарден
Остались в запасе
Виборг
Брондбю
31
Миккел Андерсен
ВР
37
Якоб Вестер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
9
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
37
Якоб Вестер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
9
Паулинью
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Виборг - Брондбю
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
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