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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Виборг
Брондбю - Виборг: обзор матча 02 апреля 2023
Брондбю
02.04.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 1 тур
0 : 3
Завершен
Виборг
10'
Э. Ахури
71'
М. Вестергор
78'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Виборг
Замена
Й. Радошевич
️️️️
С. Серас Себулонсен
85'
84'
Замена
Н. Мортимер
️️️️
Э. Ахури
78'
ГОЛ! 0:3!
Паулинью
Пас отдал
А. Гаеи
Замена
А. Слимане
️️️️
О. Омойджуанфо
77'
71'
ГОЛ! 0:2!
М. Вестергор
Пас отдал
Э. Ахури
69'
Замена
М. Сендергор
️️️️
К. Леманс
69'
Замена
Паулинью
️️️️
Р. Жуниор
69'
Замена
М. Вестергор
️️️️
И. Саид
Замена
С. Хедлунд
️️️️
Х. Эвьен
66'
Замена
К. Тшиемб
️️️️
Ф. Винтер
46'
Замена
Б. Риверос
️️️️
Д. Белл
46'
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ахури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
17
Матиас Греве
АП
7
Николай Валлис
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
99
Элиас Ахури
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
9
Паулинью
ЦФ
3-2-2-3
1
Хермансен
32
Алвес
3
Винтер
28
Себулонсен
10
Васс
26
Эвьен
7
Валлис
17
Греве
10
Омойджуанфо
8
Белл
30
Квистгарден
4-1-2-1-2
1
Лунд
24
Аньембе
5
Залетел
23
Бундгор
3
Гаеи
13
Греннинг
6
Бонде
8
Леманс
19
Саид
99
Ахури
96
Жуниор
8
Белл
15
Риверос
15
Риверос
8
Белл
3
Винтер
5
Тшиемб
5
Тшиемб
3
Винтер
28
Себулонсен
5
Радошевич
5
Радошевич
28
Себулонсен
10
Омойджуанфо
20
Слимане
20
Слимане
10
Омойджуанфо
26
Эвьен
15
Хедлунд
15
Хедлунд
26
Эвьен
8
Леманс
6
Сендергор
6
Сендергор
8
Леманс
19
Саид
28
Вестергор
28
Вестергор
19
Саид
99
Ахури
22
Мортимер
22
Мортимер
99
Ахури
96
Жуниор
9
Паулинью
9
Паулинью
96
Жуниор
Остались в запасе
Брондбю
Виборг
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Кристиан Каппис
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Кристиан Каппис
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Брондбю - Виборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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