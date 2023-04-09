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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Аустрия
Зальцбург - Аустрия: обзор матча 09 апреля 2023
Зальцбург
09.04.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 2 тур
3 : 3
Завершен
Аустрия
22'
О. Глух
39'
Б. Шешко
90+2'
Б. Шешко (П)
47'
Х. Табакович
77'
Р. Ранфтль
80'
Н. Доведан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Аустрия
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Б. Шешко
90'
+2
Замена
К. Конате
️️️️
А. Дедич
88'
88'
Замена
Д. Холланд
️️️️
Д. Фиц
80'
ГОЛ! 2:3!
Н. Доведан
Пас отдал
М. Польстер
Замена
А. Форсон
️️️️
О. Глух
79'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
С. Койта
79'
77'
ГОЛ! 2:2!
Р. Ранфтль
Пас отдал
Н. Доведан
69'
Замена
А. Юкич
️️️️
М. Браунедер
69'
Замена
Н. Доведан
️️️️
А. Грубер
67'
Желтая карточка
Р. Ранфтль
Замена
Н. Окафор
️️️️
Л. Гурна
63'
47'
ГОЛ! 2:1!
Х. Табакович
Пас отдал
А. Грубер
Желтая карточка
С. Павлович
45'
ГОЛ! 2:0!
Б. Шешко
39'
34'
Замена
М. Польстер
️️️️
Д. Лейднер
Желтая карточка
С. Койта
31'
ГОЛ! 1:0!
О. Глух
Пас отдал
С. Койта
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
10
Оскар Глух
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
17
Аманква Форсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
77
Александар Юкич
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Кен
17
Ульмер
28
Соле
31
Павлович
37
Дедич
29
Гурна
24
Капалдо
13
Зайвальд
10
Глух
20
Койта
30
Шешко
4-2-2-2
1
Фрюхтль
46
Хандль
4
Мартинс
5
Мюль
16
Лейднер
26
Ранфтль
23
Браунедер
36
Фиц
30
Фишер
9
Табакович
9
Грубер
29
Гурна
19
Окафор
19
Окафор
29
Гурна
10
Глух
17
Форсон
17
Форсон
10
Глух
20
Койта
20
Адаму
20
Адаму
20
Койта
37
Дедич
19
Конате
19
Конате
37
Дедич
36
Фиц
8
Холланд
8
Холланд
36
Фиц
23
Браунедер
77
Юкич
77
Юкич
23
Браунедер
16
Лейднер
43
Польстер
43
Польстер
16
Лейднер
9
Грубер
14
Доведан
14
Доведан
9
Грубер
Остались в запасе
Зальцбург
Аустрия
1
Адам Стейскал
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Зальцбург - Аустрия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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