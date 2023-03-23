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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Фенербахче - Зенит
Фенербахче - Зенит: обзор матча 23 марта 2023
Фенербахче
23.03.2023, четверг, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Зенит
7'
М. Хакан Яндас
69'
Б. Айдынлык
21'
Малком (П)
42'
Клаудиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Зенит
Замена
Ю. Кокатюрк
️️️️
Й. Эфе Демир
90'
+1
84'
Желтая карточка
Вендел
ГОЛ! 2:2!
Б. Айдынлык
69'
Замена
Б. Айдынлык
️️️️
Д. Чжоу
62'
51'
Желтая карточка
З. Бакаев
46'
Замена
Вендел
️️️️
Клаудиньо
46'
Замена
Родригао
️️️️
Д. Сантос
46'
Замена
Д. Одоевский
️️️️
А. Васютин
42'
ГОЛ! 1:2!
Клаудиньо
21'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Малком
ГОЛ! 1:0!
М. Хакан Яндас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
29
Ахмет Айдын
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
35
Джин-Хо Чжоу
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
33
Клаудиньо
АП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Фенербахче
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
34
Бора Айдынлык
ЛВ
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
5
Родригао
ЦЗ
40
Илья Вахания
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
8
Вендел
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
3-2-3-2
70
Эгрибаят
13
Энрике
14
Демир
30
Сангаре
29
Айдын
4
Азиз
35
Чжоу
8
Яндас
19
Креспо
9
Жоао Педро
19
Дурсун
3-2-3-1
78
Васютин
11
Сутормин
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
95
Адамов
3
Круговой
10
Малком
77
Бакаев
21
Ерохин
33
Клаудиньо
35
Чжоу
34
Айдынлык
34
Айдынлык
35
Чжоу
14
Демир
69
Кокатюрк
69
Кокатюрк
14
Демир
78
Васютин
71
Одоевский
71
Одоевский
78
Васютин
3
Дуглас Сантос
5
Родригао
5
Родригао
3
Дуглас Сантос
33
Клаудиньо
8
Вендел
8
Вендел
33
Клаудиньо
Остались в запасе
Фенербахче
Зенит
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
Главный тренер
Жорже Жезуш
40
Илья Вахания
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Владислав Саусь
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
Остались в запасе
40
Илья Вахания
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Владислав Саусь
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Фенербахче - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
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