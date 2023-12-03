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Флуминенсе - Гремио

03.12.2023, Воскресенье, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 38 тур Флуминенсе - Гремио
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Гремио Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2021
31 тур
10 ноября, среда 03:30 Гремио 1:0 Флуминенсе
12 тур
18 июля, воскресенье 03:00 Флуминенсе 0:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2020
20 тур
9 ноября, понедельник 02:30 Флуминенсе 0:1 Гремио
1 тур
10 августа, понедельник 01:00 Гремио 1:0 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2019
22 тур
29 сентября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 2:1 Гремио
3 тур
6 мая, понедельник 01:00 Гремио 4:5 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2018
27 тур
29 сентября, суббота 22:00 Флуминенсе 0:1 Гремио
8 тур
31 мая, четверг 03:45 Гремио 0:0 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2017
26 тур
1 октября, воскресенье 22:00 Гремио 1:0 Флуминенсе
7 тур
16 июня, пятница 03:00 Флуминенсе 0:2 Гремио
Бразилия. Серия А 2016
26 тур
18 сентября, воскресенье 22:00 Гремио 0:1 Флуминенсе
7 тур
12 июня, воскресенье 00:30 Флуминенсе 1:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2015
35 тур
20 ноября, пятница 00:30 Гремио 1:0 Флуминенсе
16 тур
2 августа, воскресенье 00:30 Флуминенсе 1:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2014
24 тур
25 сентября, четверг 05:00 Флуминенсе 0:0 Гремио
5 тур
18 мая, воскресенье 23:00 Гремио 1:0 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2013
28 тур
13 октября, воскресенье 01:30 Флуминенсе 1:1 Гремио
9 тур
28 июля, воскресенье 00:00 Гремио 2:0 Флуминенсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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