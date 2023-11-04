Ботафого - Гремио

|14 тур
|8 июля, суббота
|00:00
|Гремио
|Ботафого
|35 тур
|9 февраля, вторник
|02:00
|Ботафого
|2:5
|Гремио
|16 тур
|15 октября, четверг
|01:15
|Гремио
|3:1
|Ботафого
|28 тур
|27 октября, воскресенье
|22:00
|Гремио
|3:0
|Ботафого
|9 тур
|13 июня, четверг
|01:15
|Ботафого
|0:1
|Гремио
|22 тур
|1 сентября, суббота
|22:00
|Гремио
|4:0
|Ботафого
|3 тур
|28 апреля, суббота
|22:00
|Ботафого
|2:1
|Гремио
|20 тур
|14 августа, понедельник
|01:00
|Ботафого
|1:0
|Гремио
|1 тур
|15 мая, понедельник
|01:00
|Гремио
|2:0
|Ботафого
|38 тур
|11 декабря, воскресенье
|22:00
|Гремио
|0:1
|Ботафого
|19 тур
|4 сентября, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|2:1
|Гремио
|25 тур
|28 сентября, воскресенье
|23:00
|Ботафого
|0:2
|Гремио
|6 тур
|22 мая, четверг
|05:00
|Гремио
|2:1
|Ботафого
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0