Интернасьонал - Америка Минейро

|12 тур
|24 июня, суббота
|00:00
|Америка Минейро
|Интернасьонал
|12 тур
|24 июня, суббота
|00:00
|Америка Минейро
|Интернасьонал
|35 тур
|2 ноября, среда
|22:00
|Америка Минейро
|1:0
|Интернасьонал
|16 тур
|12 июля, вторник
|02:00
|Интернасьонал
|1:0
|Америка Минейро
|26 тур
|14 октября, четверг
|03:30
|Интернасьонал
|3:1
|Америка Минейро
|7 тур
|28 июня, понедельник
|02:30
|Америка Минейро
|1:1
|Интернасьонал
|34 тур
|16 ноября, пятница
|02:00
|Интернасьонал
|2:0
|Америка Минейро
|15 тур
|27 июля, пятница
|02:00
|Америка Минейро
|2:1
|Интернасьонал
|26 тур
|20 сентября, вторник
|02:00
|Америка Минейро
|1:0
|Интернасьонал
|7 тур
|11 июня, суббота
|22:00
|Интернасьонал
|3:1
|Америка Минейро
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0