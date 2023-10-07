Америка Минейро - Ботафого

|8 тур
|27 мая, суббота
|00:00
|Ботафого
|Америка Минейро
|8 тур
|27 мая, суббота
|00:00
|Ботафого
|Америка Минейро
|26 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Ботафого
|0:0
|Америка Минейро
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|03:00
|Америка Минейро
|1:1
|Ботафого
|25 тур
|16 сентября, воскресенье
|17:00
|Ботафого
|1:0
|Америка Минейро
|6 тур
|20 мая, воскресенье
|22:00
|Америка Минейро
|1:0
|Ботафого
|27 тур
|25 сентября, воскресенье
|03:00
|Америка Минейро
|1:0
|Ботафого
|8 тур
|16 июня, четверг
|03:00
|Ботафого
|3:1
|Америка Минейро
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0