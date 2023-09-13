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Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал

13.09.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 24 тур Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
5 тур
10 мая, среда 00:00 Интернасьонал Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2022
36 тур
6 ноября, воскресенье 03:00 Интернасьонал 2:0 Атлетико Паранаэнсе
17 тур
16 июля, суббота 22:30 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2021
32 тур
14 ноября, воскресенье 01:00 Интернасьонал 2:1 Атлетико Паранаэнсе
13 тур
26 июля, понедельник 00:15 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2020
34 тур
5 февраля, пятница 03:00 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьонал
15 тур
12 октября, понедельник 02:30 Интернасьонал 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2019
29 тур
1 ноября, пятница 03:30 Интернасьонал 1:1 Атлетико Паранаэнсе
10 тур
14 июля, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2018
32 тур
5 ноября, понедельник 00:01 Интернасьонал 2:1 Атлетико Паранаэнсе
13 тур
20 июля, пятница 03:00 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2016
24 тур
11 сентября, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал
5 тур
2 июня, четверг 01:30 Интернасьонал 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2015
20 тур
23 августа, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:0 Атлетико Паранаэнсе
1 тур
10 мая, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2014
23 тур
21 сентября, воскресенье 01:30 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Интернасьонал
4 тур
11 мая, воскресенье 01:30 Интернасьонал 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2013
32 тур
4 ноября, понедельник 01:30 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьонал
13 тур
12 августа, понедельник 00:00 Интернасьонал 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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