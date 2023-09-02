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Интернасьонал - Сан-Паулу

02.09.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 23 тур Интернасьонал - Сан-Паулу
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
4 тур
6 мая, суббота 00:00 Сан-Паулу Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2022
37 тур
9 ноября, среда 03:30 Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал
18 тур
21 июля, четверг 02:30 Интернасьонал 3:3 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2021
29 тур
1 ноября, понедельник 00:15 Сан-Паулу 1:0 Интернасьонал
10 тур
8 июля, четверг 03:30 Интернасьонал 0:2 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2020
31 тур
21 января, четверг 03:30 Сан-Паулу 1:5 Интернасьонал
12 тур
27 сентября, воскресенье 01:00 Интернасьонал 1:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2019
37 тур
5 декабря, четверг 03:30 Сан-Паулу 2:1 Интернасьонал
18 тур
8 сентября, воскресенье 01:00 Интернасьонал 1:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2018
29 тур
14 октября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 3:1 Сан-Паулу
10 тур
6 июня, среда 03:30 Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2016
21 тур
21 августа, воскресенье 22:00 Интернасьонал 1:1 Сан-Паулу
2 тур
22 мая, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:2 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2015
23 тур
6 сентября, воскресенье 01:30 Сан-Паулу 2:0 Интернасьонал
4 тур
31 мая, воскресенье 22:00 Интернасьонал 0:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2014
35 тур
13 ноября, четверг 03:00 Сан-Паулу 1:1 Интернасьонал
16 тур
21 августа, четверг 05:00 Интернасьонал 0:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2013
31 тур
27 октября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:3 Сан-Паулу
12 тур
25 июля, четверг 00:00 Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал
Кубок Либертадорес 2010
1/2 финала
ответный матч		 6 августа, пятница 04:50 Сан-Паулу 2:1 Интернасьонал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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