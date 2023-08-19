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Ботафого - Баия

19.08.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 21 тур Ботафого - Баия
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
2 тур
22 апреля, суббота 00:00 Баия Ботафого
Бразилия. Серия А 2020
20 тур
9 ноября, понедельник 00:15 Баия 1:0 Ботафого
1 тур
1 октября, четверг 03:30 Ботафого 1:2 Баия
Бразилия. Серия А 2019
21 тур
26 сентября, четверг 03:30 Баия 2:0 Ботафого
2 тур
3 мая, пятница 02:00 Ботафого 3:2 Баия
Бразилия. Серия А 2018
30 тур
20 октября, суббота 22:00 Ботафого 0:1 Баия
11 тур
10 июня, воскресенье 22:00 Баия 3:3 Ботафого
Бразилия. Серия А 2017
22 тур
27 августа, воскресенье 22:00 Баия 1:2 Ботафого
3 тур
29 мая, понедельник 01:00 Ботафого 1:0 Баия
Бразилия. Серия А 2014
22 тур
18 сентября, четверг 05:00 Ботафого 2:3 Баия
3 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Баия 1:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2013
23 тур
22 сентября, воскресенье 23:00 Ботафого 1:2 Баия
4 тур
6 июня, четверг 00:00 Баия 2:1 Ботафого
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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