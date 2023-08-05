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Фламенго - Сан-Паулу

05.08.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 19 тур Фламенго - Сан-Паулу
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
21 тур
7 августа, воскресенье 02:30 Сан-Паулу 0:2 Фламенго
2 тур
17 апреля, воскресенье 22:00 Фламенго 3:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2021
32 тур
14 ноября, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 0:4 Фламенго
13 тур
25 июля, воскресенье 22:00 Фламенго 5:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2020
38 тур
26 февраля, пятница 03:30 Сан-Паулу 2:1 Фламенго
19 тур
1 ноября, воскресенье 22:00 Фламенго 1:4 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2019
22 тур
29 сентября, воскресенье 01:00 Фламенго 0:0 Сан-Паулу
3 тур
5 мая, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2018
32 тур
4 ноября, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 2:2 Фламенго
13 тур
19 июля, четверг 03:45 Фламенго 0:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2017
30 тур
22 октября, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 2:0 Фламенго
11 тур
2 июля, воскресенье 22:00 Фламенго 2:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2016
28 тур
1 октября, суббота 22:00 Сан-Паулу 0:0 Фламенго
9 тур
19 июня, воскресенье 22:00 Фламенго 2:2 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2015
20 тур
23 августа, воскресенье 22:00 Фламенго 2:1 Сан-Паулу
1 тур
10 мая, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 2:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2014
24 тур
25 сентября, четверг 05:00 Сан-Паулу 2:2 Фламенго
5 тур
18 мая, воскресенье 23:00 Фламенго 0:2 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2013
34 тур
14 ноября, четверг 03:50 Сан-Паулу 2:0 Фламенго
15 тур
18 августа, воскресенье 00:00 Фламенго 0:0 Сан-Паулу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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