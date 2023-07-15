Сан-Паулу - Сантос

|23 тур
|22 августа, понедельник
|01:00
|Сантос
|1:0
|Сан-Паулу
|4 тур
|3 мая, вторник
|02:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Сантос
|23 тур
|22 августа, понедельник
|01:00
|Сантос
|1:0
|Сан-Паулу
|4 тур
|3 мая, вторник
|02:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Сантос
|24 тур
|8 октября, пятница
|00:30
|Сан-Паулу
|1:1
|Сантос
|5 тур
|21 июня, понедельник
|00:15
|Сантос
|2:0
|Сан-Паулу
|29 тур
|10 января, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|0:1
|Сантос
|10 тур
|13 сентября, воскресенье
|01:00
|Сантос
|2:2
|Сан-Паулу
|33 тур
|16 ноября, суббота
|23:00
|Сантос
|1:1
|Сан-Паулу
|14 тур
|10 августа, суббота
|23:00
|Сан-Паулу
|3:2
|Сантос
|25 тур
|16 сентября, воскресенье
|22:00
|Сантос
|0:0
|Сан-Паулу
|6 тур
|20 мая, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|1:0
|Сантос
|31 тур
|28 октября, суббота
|22:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Сантос
|12 тур
|10 июля, понедельник
|01:00
|Сантос
|3:2
|Сан-Паулу
|30 тур
|14 октября, пятница
|03:00
|Сан-Паулу
|0:1
|Сантос
|11 тур
|26 июня, воскресенье
|22:00
|Сантос
|3:0
|Сан-Паулу
|24 тур
|10 сентября, четверг
|04:00
|Сантос
|3:0
|Сан-Паулу
|5 тур
|4 июня, четверг
|03:00
|Сан-Паулу
|3:2
|Сантос
|36 тур
|23 ноября, воскресенье
|22:00
|Сантос
|0:1
|Сан-Паулу
|17 тур
|24 августа, воскресенье
|23:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Сантос
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0