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Сан-Паулу - Сантос

15.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 15 тур Сан-Паулу - Сантос
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
23 тур
22 августа, понедельник 01:00 Сантос 1:0 Сан-Паулу
4 тур
3 мая, вторник 02:00 Сан-Паулу 2:1 Сантос
Бразилия. Серия А 2021
24 тур
8 октября, пятница 00:30 Сан-Паулу 1:1 Сантос
5 тур
21 июня, понедельник 00:15 Сантос 2:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2020
29 тур
10 января, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 0:1 Сантос
10 тур
13 сентября, воскресенье 01:00 Сантос 2:2 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2019
33 тур
16 ноября, суббота 23:00 Сантос 1:1 Сан-Паулу
14 тур
10 августа, суббота 23:00 Сан-Паулу 3:2 Сантос
Бразилия. Серия А 2018
25 тур
16 сентября, воскресенье 22:00 Сантос 0:0 Сан-Паулу
6 тур
20 мая, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:0 Сантос
Бразилия. Серия А 2017
31 тур
28 октября, суббота 22:00 Сан-Паулу 2:1 Сантос
12 тур
10 июля, понедельник 01:00 Сантос 3:2 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2016
30 тур
14 октября, пятница 03:00 Сан-Паулу 0:1 Сантос
11 тур
26 июня, воскресенье 22:00 Сантос 3:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2015
24 тур
10 сентября, четверг 04:00 Сантос 3:0 Сан-Паулу
5 тур
4 июня, четверг 03:00 Сан-Паулу 3:2 Сантос
Бразилия. Серия А 2014
36 тур
23 ноября, воскресенье 22:00 Сантос 0:1 Сан-Паулу
17 тур
24 августа, воскресенье 23:00 Сан-Паулу 2:1 Сантос
Бразилия. Серия А 2013
25 тур
3 октября, четверг 04:50 Сантос 3:0 Сан-Паулу
6 тур
7 июля, воскресенье 00:00 Сан-Паулу 0:2 Сантос
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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