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Гремио - Сан-Паулу

03.06.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 9 тур Гремио - Сан-Паулу
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2021
35 тур
3 декабря, пятница 02:00 Гремио 3:0 Сан-Паулу
16 тур
15 августа, воскресенье 03:00 Сан-Паулу 2:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2020
36 тур
15 февраля, понедельник 02:30 Гремио 1:2 Сан-Паулу
17 тур
18 октября, воскресенье 03:00 Сан-Паулу 0:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2019
36 тур
2 декабря, понедельник 01:00 Гремио 3:0 Сан-Паулу
17 тур
31 августа, суббота 17:00 Сан-Паулу 0:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2018
34 тур
16 ноября, пятница 00:01 Сан-Паулу 1:1 Гремио
15 тур
27 июля, пятница 01:30 Гремио 2:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2017
35 тур
16 ноября, четверг 00:30 Гремио 1:0 Сан-Паулу
16 тур
25 июля, вторник 02:00 Сан-Паулу 1:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2016
35 тур
18 ноября, пятница 00:30 Сан-Паулу 1:1 Гремио
16 тур
24 июля, воскресенье 22:00 Гремио 1:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2015
25 тур
13 сентября, воскресенье 22:00 Гремио 1:2 Сан-Паулу
6 тур
7 июня, воскресенье 04:00 Сан-Паулу 2:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2014
26 тур
4 октября, суббота 23:20 Гремио 0:1 Сан-Паулу
7 тур
25 мая, воскресенье 04:00 Сан-Паулу 1:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2013
24 тур
29 сентября, воскресенье 23:00 Сан-Паулу 0:1 Гремио
5 тур
13 июня, четверг 00:00 Гремио 1:1 Сан-Паулу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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