Коринтианс - Флуминенсе

|34 тур
|27 октября, четверг
|03:45
|Коринтианс
|0:2
|Флуминенсе
|15 тур
|2 июля, суббота
|22:30
|Флуминенсе
|4:0
|Коринтианс
|34 тур
|27 октября, четверг
|03:45
|Коринтианс
|0:2
|Флуминенсе
|15 тур
|2 июля, суббота
|22:30
|Флуминенсе
|4:0
|Коринтианс
|26 тур
|14 октября, четверг
|03:00
|Коринтианс
|1:0
|Флуминенсе
|7 тур
|27 июня, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|1:1
|Коринтианс
|29 тур
|14 января, четверг
|03:30
|Коринтианс
|5:0
|Флуминенсе
|10 тур
|13 сентября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|2:1
|Коринтианс
|38 тур
|8 декабря, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:2
|Флуминенсе
|19 тур
|15 сентября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|1:0
|Коринтианс
|20 тур
|23 августа, четверг
|03:45
|Флуминенсе
|1:0
|Коринтианс
|1 тур
|15 апреля, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|2:1
|Флуминенсе
|35 тур
|16 ноября, четверг
|02:45
|Коринтианс
|3:1
|Флуминенсе
|16 тур
|23 июля, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|0:1
|Коринтианс
|27 тур
|25 сентября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|0:1
|Флуминенсе
|8 тур
|17 июня, пятница
|02:00
|Флуминенсе
|1:0
|Коринтианс
|22 тур
|3 сентября, четверг
|04:00
|Коринтианс
|2:0
|Флуминенсе
|3 тур
|24 мая, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|0:0
|Коринтианс
|37 тур
|30 ноября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|5:2
|Коринтианс
|18 тур
|31 августа, воскресенье
|23:00
|Коринтианс
|1:1
|Флуминенсе
|33 тур
|11 ноября, понедельник
|01:30
|Коринтианс
|1:0
|Флуминенсе
|14 тур
|15 августа, четверг
|00:00
|Флуминенсе
|0:0
|Коринтианс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0