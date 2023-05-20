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Гремио - Интернасьонал

20.05.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 7 тур Гремио - Интернасьонал
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2021
30 тур
7 ноября, воскресенье 01:00 Интернасьонал 1:0 Гремио
11 тур
10 июля, суббота 22:30 Гремио 0:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2020
32 тур
24 января, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:1 Гремио
13 тур
3 октября, суббота 23:00 Гремио 1:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2019
30 тур
4 ноября, понедельник 00:00 Гремио 2:0 Интернасьонал
11 тур
21 июля, воскресенье 01:00 Интернасьонал 1:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2018
24 тур
9 сентября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 1:0 Гремио
5 тур
12 мая, суббота 22:00 Гремио 0:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2016
32 тур
23 октября, воскресенье 22:00 Гремио 0:0 Интернасьонал
13 тур
3 июля, воскресенье 17:00 Интернасьонал 0:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2015
36 тур
22 ноября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 1:0 Гремио
17 тур
10 августа, понедельник 00:30 Гремио 5:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2014
33 тур
9 ноября, воскресенье 22:00 Гремио 4:1 Интернасьонал
14 тур
10 августа, воскресенье 23:00 Интернасьонал 2:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2013
30 тур
20 октября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:2 Гремио
11 тур
4 августа, воскресенье 00:00 Гремио 1:1 Интернасьонал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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