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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Интернасьонал
Гремио - Интернасьонал: обзор матча 22 мая 2023
Гремио
22.05.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
3 : 1
Завершен
Интернасьонал
7'
Л. Суарес
31'
М. Вилласанти
65'
Бителло
87'
Д. Кардозо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Интернасьонал
87'
ГОЛ! 3:1!
Д. Кардозо
Пас отдал
А. Патрик
Замена
Т. Лусиано
️️️️
Фабио
84'
Замена
Вина
️️️️
Л. Суарес
84'
76'
Замена
Н. Эрнандес
️️️️
Г. Кампаньяро
Замена
Куябано
️️️️
Бителло
70'
69'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
66'
Замена
Алемао
️️️️
Л. Адриано
ГОЛ! 3:0!
Бителло
Пас отдал
Л. Суарес
65'
60'
Замена
Вандерсон
️️️️
Р. Моледо
Замена
Э. Галдино
️️️️
Ф. Кристальдо
59'
Вторая желтая
В. Каннеман
52'
Замена
Г. Мартинс
️️️️
Б. Алвес
46'
46'
Замена
К. де Пена
️️️️
Маурисио
ГОЛ! 2:0!
М. Вилласанти
31'
Желтая карточка
В. Каннеман
27'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
В. Каннеман
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
10
Бителло
ЦП
19
Франко Кристальдо
ЦП
34
Бруно Алвес
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
4
Родриго Моледо
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Ромуло
ЦП
10
Алан Патрик
АП
18
Маурисио
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Гремио
12
Бренно
ВР
66
Куябано
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ЦЗ
99
Зиньо
ЦП
45
Мила
ЦП
29
Вина
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
14
Натан
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Интернасьонал
12
Джон
ВР
3
Игор Гомес
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
38
Жеан Диас
ЦП
6
Матеус Диас
ЦП
16
Лукас Рамос
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
18
Габриэл Баррос
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-4-2
12
Чапеко
6
Рейналдо
25
Увини
4
Каннеман
2
Фабио
20
Вилласанти
10
Бителло
19
Кристальдо
33
Карбальо
9
Суарес
34
Алвес
3-3-2-2
13
Кейллер
4
Моледо
25
Меркадо
36
Лара
15
Кампаньяро
5
Кардозо
23
Ромуло
10
Патрик
18
Маурисио
4
Адриано
7
Энрике
10
Бителло
66
Куябано
66
Куябано
10
Бителло
34
Алвес
6
Мартинс
6
Мартинс
34
Алвес
2
Фабио
58
Лусиано
58
Лусиано
2
Фабио
9
Суарес
29
Вина
29
Вина
9
Суарес
19
Кристальдо
17
Галдино
17
Галдино
19
Кристальдо
15
Кампаньяро
22
Эрнандес
22
Эрнандес
15
Кампаньяро
18
Маурисио
14
де Пена
14
де Пена
18
Маурисио
4
Адриано
9
Алемао
9
Алемао
4
Адриано
4
Моледо
94
Вандерсон
94
Вандерсон
4
Моледо
Остались в запасе
Гремио
Интернасьонал
12
Бренно
ВР
99
Зиньо
ЦП
45
Мила
ЦП
14
Натан
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
12
Джон
ВР
3
Игор Гомес
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
38
Жеан Диас
ЦП
6
Матеус Диас
ЦП
16
Лукас Рамос
ЦФ
18
Габриэл Баррос
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
99
Зиньо
ЦП
45
Мила
ЦП
14
Натан
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
3
Игор Гомес
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
38
Жеан Диас
ЦП
6
Матеус Диас
ЦП
16
Лукас Рамос
ЦФ
18
Габриэл Баррос
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Гремио - Интернасьонал
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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