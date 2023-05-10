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Фламенго - Гойас

10.05.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 5 тур Фламенго - Гойас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
26 тур
12 сентября, понедельник 01:00 Гойас 1:1 Фламенго
7 тур
21 мая, суббота 22:30 Фламенго 1:0 Гойас
Бразилия. Серия А 2020
30 тур
19 января, вторник 02:00 Гойас 0:3 Фламенго
11 тур
14 октября, среда 00:01 Фламенго 2:1 Гойас
Бразилия. Серия А 2019
29 тур
1 ноября, пятница 02:00 Гойас 2:2 Фламенго
10 тур
14 июля, воскресенье 17:00 Фламенго 6:1 Гойас
Бразилия. Серия А 2015
34 тур
8 ноября, воскресенье 22:00 Фламенго 4:1 Гойас
15 тур
26 июля, воскресенье 22:00 Гойас 0:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2014
20 тур
11 сентября, четверг 05:00 Гойас 1:0 Фламенго
1 тур
21 апреля, понедельник 01:30 Фламенго 0:0 Гойас
Бразилия. Серия А 2013
33 тур
10 ноября, воскресенье 03:00 Фламенго 1:1 Гойас
14 тур
15 августа, четверг 00:00 Гойас 1:1 Фламенго
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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