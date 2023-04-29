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Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе

29.04.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 3 тур Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
21 тур
8 августа, понедельник 01:00 Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Паранаэнсе
2 тур
18 апреля, понедельник 00:00 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2021
33 тур
16 ноября, вторник 22:00 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро
14 тур
1 августа, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2020
25 тур
12 декабря, суббота 23:00 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро
6 тур
19 ноября, четверг 01:00 Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2019
34 тур
24 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе
15 тур
18 августа, воскресенье 01:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2018
24 тур
11 сентября, вторник 02:00 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе
5 тур
13 мая, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2017
26 тур
2 октября, понедельник 01:00 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро
7 тур
15 июня, четверг 01:30 Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2016
21 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе
2 тур
22 мая, воскресенье 17:00 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2015
22 тур
3 сентября, четверг 03:00 Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе
3 тур
24 мая, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2014
32 тур
3 ноября, понедельник 00:30 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро
13 тур
4 августа, понедельник 01:30 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2013
29 тур
17 октября, четверг 04:50 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро
10 тур
1 августа, четверг 00:00 Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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