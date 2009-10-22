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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аустрия - Вердер
Аустрия - Вердер: обзор матча 22 октября 2009
Аустрия
22.10.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
73'
Э. Сулимани
87'
Шумахер
19'
К. Писарро
63'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Вердер
Желтая карточка
М. Розенберг
ГОЛ! 2:2!
Шумахер
Желтая карточка
П. Мертезакер
Замена
М. Хаттенбергер
️️️️
Ю. Баумгартлингер
Желтая карточка
С. Бениш
ГОЛ! 1:2!
Э. Сулимани
Замена
Шумахер
️️️️
Ф. Кляйн
ГОЛ! 0:2!
К. Писарро
Замена
М. Розенберг
️️️️
М. Марин
Желтая карточка
А. Хант
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Писарро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Роберт Альмер
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
6
Яцек Бонк
ЦЗ
25
Йоахим Штандфест
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
23
Эмин Сулимани
ЦП
30
Миленко Ачимович
ЦП
0
Мамаду Диабанг
ЦФ
Главный тренер
Карл Даксбахер
Вердер
1
Тим Визе
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Аустрия
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
15
Петр Воришек
ЦП
27
Томас Краммер
ЦП
5
Маттиас Хаттенбергер
ЦП
7
Шумахер
ЦФ
Вердер
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
6
Тим Боровски
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
3-3-3-1
1
Альмер
15
Драгович
14
Ортлехнер
6
Бонк
17
Кляйн
14
Баумгартлингер
25
Штандфест
16
Юнузович
23
Сулимани
30
Ачимович
0
Диабанг
4-1-2-2-1
1
Визе
8
Фритц
4
Мертезакер
27
Налдо
17
Бениш
0
Фрингс
14
Хант
44
Баргфреде
22
Марин
10
Озил
14
Писарро
14
Баумгартлингер
5
Хаттенбергер
5
Хаттенбергер
14
Баумгартлингер
17
Кляйн
7
Шумахер
7
Шумахер
17
Кляйн
22
Марин
9
Розенберг
9
Розенберг
22
Марин
Остались в запасе
Аустрия
Вердер
15
Петр Воришек
ЦП
27
Томас Краммер
ЦП
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
Главный тренер
Карл Даксбахер
20
Торстен Оэрль
ЦФ
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
8
Петри Пасанен
ЛЗ
6
Тим Боровски
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
15
Петр Воришек
ЦП
27
Томас Краммер
ЦП
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
Остались в запасе
20
Торстен Оэрль
ЦФ
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
8
Петри Пасанен
ЛЗ
6
Тим Боровски
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Карл Даксбахер
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Аустрия - Вердер
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Генерали Арена
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