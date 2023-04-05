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Расписание матчей
Франция. Кубок
Нант - Лион
Нант - Лион: обзор матча 05 апреля 2023
Нант
05.04.2023, среда, 22:10
Франция. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Лион
57'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нант - Лион
Замена
Э. Гессан
️️️️
Л. Бляс
88'
Желтая карточка
А. Жиротто
83'
80'
Замена
М. Дембеле
️️️️
К. Толиссо
80'
Замена
Жеффиньо
️️️️
Р. Шерки
Замена
А. Делор
️️️️
М. Мохамед
77'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
М. Сиссоко
77'
69'
Замена
М. Какере
️️️️
Т. Мендес
ГОЛ! 1:0!
Л. Бляс
Пас отдал
Ф. Сентонс
57'
55'
Замена
У. Ауа
️️️️
С. Дьоманде
45'
+4
Желтая карточка
К. Толиссо
Замена
А. Лафон
️️️️
Р. Дескамп
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
10
Эванн Гессан
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Дескамп
5
Жиротто
5
Паллуа
21
Кастеллетто
4
Виктор
18
Сентонс
17
Сиссоко
8
Мутуссами
10
Бляс
42
Мохамед
37
Ганаго
3-3-1-2-1
1
Лопеш
20
Дьоманде
6
Ловрен
23
Люкеба
26
Кумбеди
23
Мендес
3
Тальяфико
8
Толиссо
10
Шерки
29
Барколя
91
Ляказетт
40
Дескамп
40
Лафон
40
Лафон
40
Дескамп
17
Сиссоко
91
Мойе
91
Мойе
17
Сиссоко
10
Бляс
10
Гессан
10
Гессан
10
Бляс
42
Мохамед
9
Делор
9
Делор
42
Мохамед
20
Дьоманде
10
Ауа
10
Ауа
20
Дьоманде
23
Мендес
8
Какере
8
Какере
23
Мендес
10
Шерки
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
10
Шерки
8
Толиссо
9
Дембеле
9
Дембеле
8
Толиссо
Остались в запасе
Нант
Лион
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Реми Риу
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
97
Маркус Коко
ПВ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Нант - Лион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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