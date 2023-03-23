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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Иран - Россия
Иран - Россия: обзор матча 23 марта 2023
Иран
23.03.2023, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Россия
48'
М. Тареми (П)
28'
А. Миранчук (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Иран - Россия
90'
+5
Желтая карточка
М. Сафонов
Замена
М. Амин Хазбави
️️️️
Э. Хаджусафи
88'
87'
Замена
А. Сильянов
️️️️
Д. Хлусевич
87'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Д. Кузяев
87'
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Зиньковский
Замена
Р. Чешми
️️️️
С. Эзатолахи
79'
Замена
В. Амири
️️️️
А. Голизаде
78'
78'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Н. Комличенко
78'
Замена
Д. Фомин
️️️️
А. Миранчук
Замена
Р. Асади
️️️️
Ш. Моганлу
72'
69'
Замена
И. Обляков
️️️️
А. Захарян
Желтая карточка
М. Тареми
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Тареми
48'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Омид Нурафкан
ЦЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
11
Али Голизаде
АП
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
29
Мохаммад Мохеби
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
5
Максим Осипенко
ЦЗ
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
30
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Данил Глебов
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
8
Арсен Захарян
АП
21
Антон Миранчук
ПВ
7
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Пур Хамиди
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
15
Милад Закипур
ЦЗ
27
Армин Сорабиан
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
33
Ареф Агаси
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Вахид Амири
ЦП
8
Ахмад Нуроллахи
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
29
Реза Шекари
ЦП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
ЦП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Реза Асади
ЦФ
Россия
25
Илья Помазун
ВР
12
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Александр Солдатенков
ЦЗ
13
Даниил Денисов
ПЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
11
Сергей Пиняев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
27
Иван Обляков
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
18
Константин Тюкавин
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Бейранванд
21
Нурафкан
13
Канаани
4
Хализаде
3
Хаджусафи
23
Резаэян
6
Эзатолахи
11
Голизаде
29
Мохеби
9
Тареми
20
Моганлу
4-1-1-3-1
1
Сафонов
4
Караваев
5
Осипенко
97
Литвинов
26
Хлусевич
10
Глебов
23
Кузяев
21
Миранчук
8
Захарян
30
Зиньковский
7
Комличенко
6
Эзатолахи
15
Чешми
15
Чешми
6
Эзатолахи
3
Хаджусафи
4
Хазбави
4
Хазбави
3
Хаджусафи
11
Голизаде
11
Амири
11
Амири
11
Голизаде
6
Эзатолахи
18
Хоссейнзаде
18
Хоссейнзаде
6
Эзатолахи
20
Моганлу
11
Асади
11
Асади
20
Моганлу
26
Хлусевич
24
Сильянов
24
Сильянов
26
Хлусевич
21
Миранчук
74
Фомин
74
Фомин
21
Миранчук
30
Зиньковский
14
Ахметов
14
Ахметов
30
Зиньковский
23
Кузяев
25
Пруцев
25
Пруцев
23
Кузяев
8
Захарян
27
Обляков
27
Обляков
8
Захарян
7
Комличенко
18
Тюкавин
18
Тюкавин
7
Комличенко
Остались в запасе
Иран
Россия
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Пур Хамиди
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
15
Милад Закипур
ЦЗ
27
Армин Сорабиан
ЦЗ
33
Ареф Агаси
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
8
Ахмад Нуроллахи
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
29
Реза Шекари
ЦП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Амир Галенои
25
Илья Помазун
ВР
12
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Александр Солдатенков
ЦЗ
13
Даниил Денисов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
11
Сергей Пиняев
ЛВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Пур Хамиди
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
15
Милад Закипур
ЦЗ
27
Армин Сорабиан
ЦЗ
33
Ареф Агаси
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
8
Ахмад Нуроллахи
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
29
Реза Шекари
ЦП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Остались в запасе
25
Илья Помазун
ВР
12
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Александр Солдатенков
ЦЗ
13
Даниил Денисов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
11
Сергей Пиняев
ЛВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Иран - Россия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Ильгиз Танташев
(Бухара)
Стадион:
Азади Стэдиум
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