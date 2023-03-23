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Иран - Россия
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Судьи
Главный судья:
Ильгиз Танташев
Материалы
29 марта
11:52
Пруцев рассказал, с какой бытовой проблемой столкнулся в Иране
1
26 марта
09:49
Кузнецов считает стыдной игру России с Ираном
3
25 марта
22:46
Уткин: «Комличенко в матче с Ираном был не острием, а тупием атаки»
1
17:19
«Позорище и стыдоба, пустое место»: Уткин прошелся по игроку сборной России за матч с Ираном
21
14:55
Певец Shaman отказался исполнить гимн России перед матчем с Ираком
16
24 марта
23:36
Комличенко рассказал, что его разочаровало в Тегеране
5
23:27
Бубнов раскритиковал сборную России за матч с Ираном
3
21:34
«Он мучает сборную, его надо освободить»: Мор не пощадил Карпина после матча с Ираном
21
20:55
Видео
Художник написал портрет Карпина во время матча с Ираном
19:55
«Позорище»: Силкин разнес сборную России за матч с Ираном
8
Главная
Иран - Россия
Иран - Россия
23.03.2023, Четверг, 20:00 мск
Тегеран, стадион
Азади Стэдиум
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
-
Россия
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Протокол
Расстановка
История игр
Комментарии (1)
Товарищеские матчи. Сборные 2017
1 тур
10 октября, вторник
19:00
Россия
1:1
Иран
Товарищеские матчи. Сборные 2011
9 февраля, среда
19:00
Иран
1:0
Россия
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+801
egor tikhonov
23 марта, 20:35
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судью узбека с собой из дома привезли)))
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