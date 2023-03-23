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Судьи
Главный судья:
Ильгиз Танташев
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Иран - Россия

23.03.2023, Четверг, 20:00 мск Тегеран, стадион Азади Стэдиум Товарищеские матчи. Сборные Иран - Россия
Товарищеские матчи. Сборные 2017
1 тур
10 октября, вторник 19:00 Россия 1:1 Иран
Товарищеские матчи. Сборные 2011

9 февраля, среда 19:00 Иран 1:0 Россия
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    Рейтинг: +801

    egor tikhonov 23 марта, 20:35

    судью узбека с собой из дома привезли)))

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