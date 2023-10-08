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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Буде-Глимт
Мольде - Буде-Глимт: обзор матча 08 октября 2023
Мольде
08.10.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
1 : 3
Завершен
Буде-Глимт
30'
М. Гредем
26'
У. Салтнес
43'
Э. Брейвик (АГ)
48'
Т. Гулликсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Буде-Глимт
90'
+2
Замена
Д. Басси
️️️️
Ф. Сьоволд
90'
+2
Замена
О. Капскармо
️️️️
Ф. Мумбанья
Замена
Н. Эдегор
️️️️
М. Фьортофт Левик
88'
88'
Замена
Н. Цугель
️️️️
С. Фет
88'
Замена
А. Серенсен
️️️️
Ф. Бьоркан
Желтая карточка
К. Эриксен
87'
85'
Пенальти не реализован!
Ф. Мумбанья
Замена
К. Каппис
️️️️
М. Андре Кааса
80'
Желтая карточка
К. Хауген
78'
78'
Желтая карточка
Б. Матиас Мое
77'
Желтая карточка
П. Берг
76'
Пенальти не реализован!
А. Гренбек
73'
Замена
Б. Вембангомо
️️️️
Т. Гулликсен
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Э. Хестад
58'
Замена
Э. Китолано
️️️️
М. Эйкрем
57'
Пенальти не реализован!
К. Хауген
55'
48'
ГОЛ! 1:3!
Т. Гулликсен
Пас отдал
Ф. Мумбанья
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Э. Брейвик
Желтая карточка
М. Андре Кааса
38'
Желтая карточка
М. Эллингсен
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Гредем
Пас отдал
К. Хауген
30'
26'
ГОЛ! 0:1!
У. Салтнес
Пас отдал
Ф. Бьоркан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
28
Магнус Гредем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
3-2-3-2
31
Петерсен
28
Хауген
6
Эллингсен
8
Левик
15
Кааса
10
Брейвик
23
Эйкрем
28
Гредем
5
Хестад
25
16
Эриксен
2-1-5-1-1
12
Хайкин
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
11
Гренбек
14
Салтнес
18
Мое
19
Фет
8
Гулликсен
29
Мумбанья
15
Кааса
12
Каппис
12
Каппис
15
Кааса
8
Левик
6
Эдегор
6
Эдегор
8
Левик
23
Эйкрем
17
Китолано
17
Китолано
23
Эйкрем
5
Хестад
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
5
Хестад
15
Бьоркан
3
Серенсен
3
Серенсен
15
Бьоркан
8
Гулликсен
5
Вембангомо
5
Вембангомо
8
Гулликсен
20
Сьоволд
22
Басси
22
Басси
20
Сьоволд
19
Фет
11
Цугель
11
Цугель
19
Фет
29
Мумбанья
9
Капскармо
9
Капскармо
29
Мумбанья
Остались в запасе
Мольде
Буде-Глимт
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Мариус Лоде
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦП
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Мариус Лоде
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Мольде - Буде-Глимт
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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