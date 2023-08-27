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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Олесунн
Русенборг - Олесунн: обзор матча 27 августа 2023
Русенборг
27.08.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
4 : 0
Завершен
Олесунн
14'
Р. Видесхейм-Пауль
23'
К. Хольс
67'
С. Нипан
90'
Л. Корник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Олесунн
ГОЛ! 4:0!
Л. Корник
90'
89'
Замена
T. Akino Murray
️️️️
Й. Китолано
89'
Замена
К. Бармен
️️️️
К. Эдемарксбаккен
Замена
П. Скьельбред
️️️️
К. Хольс
86'
Замена
С. Вяяняйнен
️️️️
С. Нипан
75'
Замена
Л. Корник
️️️️
Э. Фредериксен
74'
72'
Замена
И. Атанга
️️️️
M. Ramsland
ГОЛ! 3:0!
С. Нипан
Пас отдал
Э. Фредериксен
67'
Замена
О. Кристиан Саэтер
️️️️
Р. Видесхейм-Пауль
61'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
О. Скарсем
61'
ГОЛ! 2:0!
К. Хольс
Пас отдал
Р. Видесхейм-Пауль
23'
ГОЛ! 1:0!
Р. Видесхейм-Пауль
Пас отдал
Э. Фредериксен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
23
Erik Ansok Fröysa
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
6
Hakon Butli Hammer
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
4-3-1-2
1
Хансен
19
Перейра
18
Андерссон
29
Рейтан
5
8
Беркеейет
77
Скарсем
22
Фредериксен
41
Нипан
19
Хольс
19
Видесхейм-Пауль
4-2-1-3
1
Грютебуст
5
Феллман
23
27
Хопланд
25
Китолано
6
16
33
Эдемарксбаккен
18
22
8
19
Хольс
5
Скьельбред
5
Скьельбред
19
Хольс
77
Скарсем
20
Тагсет
20
Тагсет
77
Скарсем
41
Нипан
6
Вяяняйнен
6
Вяяняйнен
41
Нипан
22
Фредериксен
2
Корник
2
Корник
22
Фредериксен
19
Видесхейм-Пауль
90
Саэтер
90
Саэтер
19
Видесхейм-Пауль
25
Китолано
2
2
25
Китолано
33
Эдемарксбаккен
10
Бармен
10
Бармен
33
Эдемарксбаккен
18
20
Атанга
20
Атанга
18
Остались в запасе
Русенборг
Олесунн
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
1
Michael Lansing
ВР
23
Эрленд Сегберг
ОП
28
Амиду Диоп
ЦП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
23
Эрленд Сегберг
ОП
28
Амиду Диоп
ЦП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Русенборг - Олесунн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
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10
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