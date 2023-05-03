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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Одд
Буде-Глимт - Одд: обзор матча 03 мая 2023
Буде-Глимт
03.05.2023, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
2 : 0
Завершен
Одд
56'
У. Ветлесен
83'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Одд
88'
Замена
Л. Овусу
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
88'
Замена
Ф. Тевелде
️️️️
М. Евтович
Замена
А. Серенсен
️️️️
А. Гренбек
87'
ГОЛ! 2:0!
А. Пеллегрино
83'
82'
Замена
Э. Рууд
️️️️
Д. Гьенгор
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
У. Ветлесен
81'
Замена
С. Серли
️️️️
Д. Мвука
80'
70'
Замена
С. Аас
️️️️
O. Erik Midtskogen
Замена
Л. Нордас
️️️️
Ф. Мумбанья
67'
Замена
Б. Вембангомо
️️️️
О. Эльабделлауи
66'
ГОЛ! 1:0!
У. Ветлесен
Пас отдал
А. Пеллегрино
56'
Желтая карточка
О. Бьортуфт
48'
Желтая карточка
Ф. Мумбанья
30'
23'
Желтая карточка
К. Валлем
17'
Желтая карточка
С. Овусу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
6
Конрад Валлем
ПВ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
33
Диогу Томаш
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
2
Лоде
3
Эльабделлауи
7
Берг
10
Ветлесен
11
Гренбек
90
Пеллегрино
22
Мвука
29
Мумбанья
2-1-2-5
26
Гьенгор
3
Баккей
1
Йоргенсен
19
Ингебригтсен
6
Валлем
1
Вальстедт
26
Евтович
28
Овусу
33
Томаш
21
Хаген
11
Гренбек
3
Серенсен
3
Серенсен
11
Гренбек
3
Эльабделлауи
5
Вембангомо
5
Вембангомо
3
Эльабделлауи
10
Ветлесен
20
Сьоволд
20
Сьоволд
10
Ветлесен
22
Мвука
10
Серли
10
Серли
22
Мвука
29
Мумбанья
11
Нордас
11
Нордас
29
Мумбанья
26
Гьенгор
2
Рууд
2
Рууд
26
Гьенгор
1
Йоргенсен
24
Овусу
24
Овусу
1
Йоргенсен
9
18
Аас
18
Аас
9
26
Евтович
11
Тевелде
11
Тевелде
26
Евтович
Остались в запасе
Буде-Глимт
Одд
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Буде-Глимт - Одд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
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