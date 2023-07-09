Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Буде-Глимт
Одд - Буде-Глимт: обзор матча 09 июля 2023
Одд
09.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
0 : 2
Завершен
Буде-Глимт
27'
А. Гренбек
58'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Буде-Глимт
84'
Замена
М. Лоде
️️️️
Б. Матиас Мое
78'
Замена
Л. Нордас
️️️️
Ф. Мумбанья
76'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
О. Эльабделлауи
74'
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
64'
Замена
А. Серенсен
️️️️
Ф. Бьоркан
64'
Замена
У. Салтнес
️️️️
С. Фет
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Пеллегрино
Желтая карточка
Д. Баккей
43'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Гренбек
Пас отдал
С. Фет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
28
Соломон Овусу
ОП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
21
Leon Hien
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
3-4-1-3
2
Рууд
21
Хаген
33
Томаш
3
Баккей
28
Овусу
1
Йоргенсен
26
Гьенгор
24
Овусу
15
1
Вальстедт
9
3-1-3-2-1
12
Хайкин
3
Эльабделлауи
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
18
Мое
19
Фет
11
Гренбек
11
Цугель
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
15
Бьоркан
3
Серенсен
3
Серенсен
15
Бьоркан
18
Мое
2
Лоде
2
Лоде
18
Мое
3
Эльабделлауи
20
Сьоволд
20
Сьоволд
3
Эльабделлауи
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
29
Мумбанья
11
Нордас
11
Нордас
29
Мумбанья
Остались в запасе
Одд
Буде-Глимт
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
21
Leon Hien
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
1
Юлиан Лунд
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
21
Leon Hien
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Одд - Буде-Глимт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
Все
Одд
Буде-Глимт
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+