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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Русенборг
Буде-Глимт - Русенборг: обзор матча 13 мая 2023
Буде-Глимт
13.05.2023, суббота, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
3 : 2
Завершен
Русенборг
7'
Ф. Мумбанья
45+3'
У. Ветлесен
60'
Д. Мвука
11'
С. Нипан
58'
К. Мани Ингасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Русенборг
90'
+1
Желтая карточка
Э. Тагсет
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
89'
Замена
И. Амундсен
️️️️
А. Гренбек
89'
Желтая карточка
А. Гренбек
88'
Замена
Л. Нордас
️️️️
Ф. Мумбанья
88'
86'
Замена
A. Sadiku
️️️️
С. Роджерс
86'
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
U. Jenssen
Вторая желтая
М. Лоде
84'
Желтая карточка
А. Пеллегрино
79'
Желтая карточка
М. Лоде
78'
76'
Красная карточка
П. Скьельбред
74'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
С. Нипан
74'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
С. Вяяняйнен
66'
Желтая карточка
Т. Беркеейет
ГОЛ! 3:2!
Д. Мвука
Пас отдал
А. Пеллегрино
60'
58'
ГОЛ! 2:2!
К. Мани Ингасон
Пас отдал
Э. Тагсет
Замена
Б. Вембангомо
️️️️
О. Эльабделлауи
46'
ГОЛ! 2:1!
У. Ветлесен
Пас отдал
А. Пеллегрино
45'
+3
42'
Замена
К. Мани Ингасон
️️️️
И. Снаэр Торвальдссон
28'
Желтая карточка
С. Роджерс
11'
ГОЛ! 1:1!
С. Нипан
Пас отдал
Э. Тагсет
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
А. Пеллегрино
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
41
Сверре Нипан
ЦП
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Лоде
3
Эльабделлауи
7
Берг
11
Гренбек
10
Ветлесен
18
Мое
90
Пеллегрино
22
Мвука
29
Мумбанья
3-5-2
1
Хансен
5
Роджерс
5
29
Рейтан
20
Тагсет
10
Торвальдссон
7
Хенриксен
41
Нипан
70
Бьерло
8
Беркеейет
6
Вяяняйнен
11
Гренбек
38
Амундсен
38
Амундсен
11
Гренбек
3
Эльабделлауи
5
Вембангомо
5
Вембангомо
3
Эльабделлауи
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
11
Нордас
11
Нордас
29
Мумбанья
5
19
Перейра
19
Перейра
5
6
Вяяняйнен
5
Скьельбред
5
Скьельбред
6
Вяяняйнен
41
Нипан
26
Нельсон
26
Нельсон
41
Нипан
10
Торвальдссон
10
Ингасон
10
Ингасон
10
Торвальдссон
5
Роджерс
11
11
5
Роджерс
Остались в запасе
Буде-Глимт
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
12
Сандер Тангвик
ВР
2
Лео Корник
ЦЗ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
2
Лео Корник
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Буде-Глимт - Русенборг
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
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- : -
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Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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