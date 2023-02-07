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Шеффилд Юнайтед - Рексхэм

07.02.2023, Вторник, 22:45 мск Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн Англия. Кубок, 1/16 финала , повторный матч Шеффилд Юнайтед - Рексхэм
Англия. Кубок (2022/2023)
1/16 финала
29 января, воскресенье 19:30 Рексхэм 3:3 Шеффилд Юнайтед
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